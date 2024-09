Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) hat an ihrer Generalversammlung vom Donnerstag vier neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt. SBVg-Präsident Marcel Rohner warnte am Bankiertag davor, nach der CS-Krise den Finanzplatz mit einer unverhältnismässigen Regulierungswelle zu schwächen.