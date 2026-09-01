Der Verband verweist dabei auf die angespannte Lage im Bankensektor. Die Arbeitslosigkeit unter Bankangestellten liege bereits auf dem Niveau der Finanzkrise von 2010. Zudem hätten zuletzt unter anderem Raiffeisen und Swiss Life Massenentlassungen angekündigt, während die Bank Vontobel ihren Standort verlege.