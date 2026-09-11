Die Lohnerhöhungen sollen zudem den Kaufkraftverlust der Angestellten ausgleichen. Der Verband verweist insbesondere auf die gestiegenen Krankenkassenprämien, die im Landesindex der Konsumentenpreise nicht berücksichtigt werden. Zudem hätten die Lohnerhöhungen der vergangenen Jahre die hohe Inflation von 2022 und 2023 nicht ausreichend ausgeglichen. Auch die gestiegene Produktivität rechtfertige höhere Löhne.