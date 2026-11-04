Die Erholung bei den Volumen im Schlussquartal wird auch von den LUKB-Experten hervorgehoben: Damit sei der Rückgang im Gesamtjahr weniger ausgeprägt als vom Markt erwartet. Sie erwarten nun eine Fortsetzung der positiven Entwicklung in der ersten Hälfte des neuen Geschäftsjahres trotz anhaltend schwierigem Umfeld. Als Risiko sehen die LUKB-Analysten das Wetterphänomen El Nino, das die Kakao-Ernte potenziell belasten könne.