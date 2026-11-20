Mit der Erweiterung baut Barry Callebaut seine Präsenz in Indien weiter aus. Das Unternehmen betreibt dort inzwischen fünf Standorte für Produktion, Kundeninnovation sowie Vertriebs- und Geschäftsdienstleistungen. Dazu gehören auch zwei Schokoladenfabriken in Baramati und Neemrana, die 2021 beziehungsweise 2025 eröffnet wurden.