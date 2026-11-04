Im vierten Quartal stieg die Verkaufsmenge dagegen um 5,7 Prozent. Bereits im dritten Quartal war der Absatz nach mehr als zwei Jahren mit Rückgängen erstmals wieder gewachsen, ebenfalls um 5,7 Prozent. Die Erholung wurde von einer stärkeren Nachfrage nach Kakaoprodukten und dem anziehenden Gourmetgeschäft getragen. Letzteres legte im Schlussquartal um 13,6 Prozent zu.