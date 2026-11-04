Neue Partnerschaft beim Kakaoanbau

Mit Mondelez hat Barry Callebaut derweil eine auf 15 Jahre angelegte Partnerschaft für einen moderneren Kakaoanbau vereinbart. Das Projekt startet in Brasilien, wie es in der Mitteilung hiess. Durch den Einsatz neuer Technologien sollen die Erträge pro Hektare steigen und die Versorgung mit Kakao langfristig stabiler werden.