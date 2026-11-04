Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 stellte der Vorstand ein Absatzwachstum von ein ​bis drei Prozent und einen ​Anstieg des operativen Gewinns um ​drei bis fünf Prozent in Aussicht. Der Gewinn ‌vor Steuern solle sogar um rund 30 Prozent zulegen.