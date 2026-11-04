Allerdings müsse sich die Erholung erst noch stärker im Gewinn niederschlagen. Schumacher will deshalb die Produktivität erhöhen und sich stärker auf margenreiche Geschäfte konzentrieren. Dazu gehört auch die Straffung des Produktionsnetzes. Zwei Werke in den USA und Grossbritannien sollen geschlossen werden. Einen Stellenabbau schloss Schumacher nicht aus.