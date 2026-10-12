Damit stellte auch er das von Bas anfangs noch als »Gesamtkunstwerk« gepriesene Reformpaket infrage. Weite Teile der SPD sowie mehrere CDU- Ministerpräsidenten machen seit längerem Front gegen eine Abschaffung der sogenannten »Rente mit 63«. Der Entwurf für einen ersten Teil der Rentenreform wurde in Koalitionskreisen zuletzt für diesen Oktober erwartet. Merz baute schon in der vergangenen Woche vor: Bis zur parlamentarischen Zustimmung ist nach seinen Worten jetzt Frühjahr statt Jahresende geplant. Was der überraschende Rücktritt nun für diesen Zeitplan bedeutet, ist offen.