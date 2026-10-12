Zu den Vorwürfen gegen seine Partei sagt der Kanzler, er selbst habe mit Bas Meinungsverschiedenheiten in der Sache gehabt, «aber ich kann für meine Person sagen: Ich habe immer nur in Sachfragen mit ihr diskutiert, nie persönlich». In den vergangenen drei Wochen, die für Bas besonders schwer gewesen seien, habe er auch von seiner Partei «jede persönliche, auch christliche Rücksichtnahme auf sie eingefordert». Dagegen habe die CDU nicht verstossen, sondern Mitgefühl zum Ausdruck gebracht.