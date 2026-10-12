In der CDU-Führung herrscht aber grössere Verwunderung über die Vorwürfe. Es wird auch darüber gerätselt, welche persönlichen Angriffe gemeint seien. Der Vorsitzende des einflussreichen Parlamentskreises Mittelstand (PKM) in der Unionsfraktion, Christian von Stetten, hatte Bas vor einem Monat scharf attackiert und ihr die Eignung für ihr Amt abgesprochen. «Die Ministerin ist nicht mehr tragbar», sagte der CDU-Abgeordnete der «Bild». «Seit Monaten blockiert sie die Reformen, die unser Land so dringend braucht.» Zu diesem Zeitpunkt wusste aber kaum jemand in der CDU von der Krankheit der Stieftochter. Das verbreitete sich erst in den vergangenen zwei Wochen.