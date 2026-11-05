Die PUK untersucht die Ereignisse, die zum Abschreiber von rund 105 Millionen Franken der BLKB auf ihre ehemalige Tochtergesellschaft Radicant geführt haben. Dieser war im Sommer 2025 bekannt geworden. Seither gibt es politische Turbulenzen rund um die BLKB - eine Initiative will ihr schärfere Auflagen machen und sie stärker regionalisieren.