Regierung und Kommission lehnen Initiative ab

Die Initiative, in deren Komitee neben Präsident Riebli und anderen auch Christine Frey (FDP) und Dario Rigo (Mitte) Einsitz nehmen, will die BLKB stärker auf die Region fokussieren und dem Landrat mehr Einfluss auf die Bank geben. Sie war noch vor dem Bekanntwerden des Abschreibers von 105 Millionen Franken auf die BLKB-Tochter Radicant lanciert worden. Ein Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) setzt sich mit diesem auseinander.