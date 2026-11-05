Peter Riebli (SVP) stellte am Donnerstag einen Antrag, den Gegenvorschlag abzulehnen und die Initiative zur Annahme zu empfehlen. «Wir müssen verhindern, dass sich so etwas wie die Radicant wiederholt und entsprechende Regeln setzen können. Leider ist das in der ersten Lesung nicht gelungen», sagte er. Das Anliegen wurde mit 67 zu 11 Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt.