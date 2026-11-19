Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte sich vor wenigen Tagen klar gegen eine Übernahme ausgesprochen. Er wolle, «dass dieser industrielle Kern hier in Nordrhein-Westfalen erhalten bleibt». Der CDU-Politiker verwies auf die 11.000 Mitarbeiter bei Evonik. «Das ist jetzt auch keine Pommesbude, wo man irgendwie annehmen müsste, sie sind alleine nicht überlebensfähig», meinte Wüst. Es gebe einen beschlossenen Plan für Evonik, der in Umsetzung sei. Evonik hat seinen Hauptsitz in Essen./wo/DP/jha