Der Chemiekonzern BASF gliedert zwei seiner Sparten aus. Nach dem Vorbild des Beschichtungsgeschäfts sollen auch die Bereiche Batteriematerialien und Landwirtschaft in eigenständige Einheiten überführt werden. Ein Konzernsprecher bestätigte damit am Donnerstag entsprechende Informationen der Gewerkschaft IGBCE. Ein Verkauf der Bereiche oder Kündigungen seien allerdings nicht geplant. Der Gewerkschaft zufolge sind von der Ausgliederung fast 2500 Stellen allein am Konzernsitz in Ludwigshafen betroffen. Unterdessen will BASF künftig keine Umsatzziele mehr nennen und setzt sich Margenziele für einzelne Geschäftsfelder.

07.12.2023 15:31