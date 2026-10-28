Der weltgrösste Chemiekonzern BASF wird nach einem unerwartet guten dritten Quartal noch einmal optimistischer für das Gesamtjahr. Die deutsche Chemiebranche profitiert davon, dass der Iran-Krieg die Konkurrenz in Asien hart trifft, die stark von Öl- und Gaslieferungen aus der Golfregion abhängig ist. Die Nachfrage von Kunden hat sich zu Unternehmen in Europa verschoben. So konnte BASF teilweise die Preise anheben.