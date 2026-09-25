Mitten in einer tiefen Branchenkrise hat der Chemiekonzern BASF ein Auge auf den Spezialchemieanbieter Evonik geworfen. Wie die Essener am Freitag bestätigten, trat der grössere Branchenriese aus Ludwigshafen mit einer unverbindlichen Ansprache an das Unternehmen heran. Diese sei auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Gesellschaft gerichtet. Gespräche fänden derzeit jedoch nicht statt. Zuvor hatten Medien entsprechend berichtet, unter anderem die «Financial Times» und die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Aktien von BASF gaben spürbar nach, während Evonik-Papiere kräftig anzogen.