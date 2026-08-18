In ihren ersten Kommentaren finden Analysten durchweg lobende Worte. So habe Basilea mit den vorgelegten Umsatzzahlen klar besser als erwartet abgeschnitten, heisst es einstimmig von der ZKB und von Octavian. Dies sei durch stärker als erwartete Lizenzgebühren und Produktverkäufe, vor allem durch Distributoren im Rest der Welt, beeinflusst worden, schreibt hierzu die ZKB.