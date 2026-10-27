Die Experten der ZKB bewerten die Erhöhung der Guidance sowie der Finanzziele für die «Agenda 2030» für das kommerzielle Geschäft sicherlich als positiv. Fast bemerkenswerter sei indes das Update zu den beiden Pipeline-Produkten Fosmanogepix und Ceftibuten-Ledaborbactam. Bei Ceftibuten-Ledaborbactam brauche es neu nur noch eine kombinierte Studie. Der «grösste Werttreiber» Fosmanogepix sei zudem auf Kurs für die Daten Mitte 2028. Damit verlagere sich der Fokus vom kommerziellen Geschäft auf die Pipeline. Zu dieser erwarte man am morgigen Kapitalmarkttag mehr Transparenz. Daher warte man mit der Anpassung der Schätzungen bis nach dem CMD, sehe aber durchaus «Aufwärtspotential».