"Der Schaden ist beträchtlich", sagte SBB-Sprecherin Roberta Trevisan am Abend gegenüber der Tagesschau der italienischsprachigen Schweiz RSI. Es sei jedoch noch zu früh, um eine Bewertung vorzunehmen und über mögliche Ursachen zu sprechen. Was den Personenverkehr betrifft, so empfiehlt die Sprecherin Reisenden, sich vor der Fahrt durch den Gotthard zu informieren. Der SBB-Railservice twitterte am Abend, das der Bahnverkehr zwischen Arth-Goldau und Bellinzona bis mindestens bis am 16. August eingeschränkt bleibe.