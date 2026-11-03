In den Sparten Strom, Wärme, Wasser und Telekommunikation ist ein Investitionsvolumen von 840 Millionen Franken geplant, wie die Exekutive schrieb. Diese müssten noch vom Parlament genehmigt werden. Weitere 181 Millionen Franken für den Ausbau des Fernwärmenetzes und dem Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektrobusse seien bereits bewilligt worden.