Eine Person sei festgenommen worden, weil sie wegen eines Delikts ohne Zusammenhang mit der Demonstration zur Umwandlungshaft ausgeschrieben gewesen sei. Mindestens vier weitere Personen würden wegen Hinderung einer Amtshandlung angezeigt. Zwei Jugendliche seien in polizeilicher Obhut geblieben, bis sie von ihren Eltern abgeholt worden seien.