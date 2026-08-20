«Durch unsere Partnerschaft mit CATL wollen wir ein wettbewerbsfähiges Produktportfolio für den europäischen Markt und darüber hinaus aufbauen», sagte Schaeffler-Vorstandsmitglied Thomas Stierle. Damit solle langfristiger Mehrwert für globale und für chinesische Automobilhersteller entstehen, die international expandieren.
Schaeffler verweist auf seine Erfahrung mit der Entwicklung von Hard- und Software über Systemintegration bis hin zur Serienproduktion in Europa. CATL bringe seine Fähigkeiten in der Zelltechnologie, der Entwicklung von Batteriesystemen und der Fertigung grosser Produktionsmengen ein./stw/stk
(AWP)