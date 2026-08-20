Der Autozulieferer Schaeffler will mit dem chinesischen Akkuspezialisten CATL Systeme zum Batterie-Management für Autobauer aus Europa entwickeln. Beide Unternehmen hätten eine Absichtserklärung zur Erweiterung ihrer Zusammenarbeit vereinbart, teilte Schaeffler am Donnerstag in Herzogenaurach mit. Diese solle künftig auch die Entwicklung sogenannter Integrated-Powerbox-Lösungen umfassen, die eine enge Integration von Hochvolt-Elektronik und elektromechanischen Systemen ermöglichen.