Ein offener Brief von Bäuerinnen und Bauern hatte den Verband Ende Juli aufgefordert, tätig zu werden. Einige Forderungen übernahm er nun in seiner Mitteilung, auf andere ging er nicht ein. Eine der Hauptforderungen des Briefes war, dass der SBV aufhören müsse, umwelt- und klimapolitische Vorlagen zu bekämpfen, und sich stattdessen effektiv für Massnahmen einsetzen solle, welche die Erderwärmung abbremsen.