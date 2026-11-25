Abgesehen davon bereiteten die Entwicklung der Bundesfinanzen «grosse Sorgen», teilte der Schweizer Bauernverband (SBV) weiter mit. Dass der Bundesrat das Landwirtschaftsbudget 2027 um fast 100 Millionen kürzen und den Zahlungsrahmen für die Jahre 2030 bis 2033 massiv reduzieren wolle, sei nicht akzeptabel.
Die vorgesehenen Sparmassnahmen würden den bereits hohen wirtschaftlichen Druck auf die Bauernfamilien weiter verstärken, heisst es. Der Bauernverband appelliere deshalb an das Parlament, die «unberechtigten Mittelkürzungen» des Bundesrats bei der Landwirtschaft zu korrigieren.
Bauernverband will Frauen fördern
Des Weiteren will der Schweizer Bauernverband Frauen in der Führung von Landwirtschaftsbetrieben fördern. An der Delegiertenversammlung ist dazu eine Erklärung zur Erhöhung des Frauenanteils in den Gremien des Verbands verabschiedet worden.
Anlass für die Initiative und konkret für die Erklärung war gemäss Medienmitteilung das Uno-Jahr der Landwirtinnen. Der Verband wolle Betriebsleiterinnen ermutigen, sich in der Interessenvertretung einzubringen und Verantwortung in landwirtschaftlichen Organisationen zu übernehmen.
Mit Netzwerkanlässen in der Deutsch- und Westschweiz habe man gezielt auf die Bedürfnisse der Betriebsleiterinnen reagieren können, hiess es weiter. Eine Arbeitsgruppe werde Massnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils erarbeiten und diese an der nächsten Delegiertenversammlung vorstellen.
Dieses Ziel blieb vorerst noch unerreicht. Bei Ersatzwahlen wurden fünf neue Vorstandsmitglieder gewählt - alles Männer.
(AWP)