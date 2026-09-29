Den Menschen in der Schweiz stehe eine breite Palette von pluridisziplinären Leistungen von hoher Qualität zur Verfügung, sagte Baume-Schneider am Dienstag in Bern vor den Medien. Die Zahl der medizinischen Behandlungen pro Patient sei seit gut zehn Jahren im Steigen. Das sei der Hauptgrund für den Prämienanstieg.