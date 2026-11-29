Es sei zu früh für Prioritäten, sagte sie. Die AHV müsse als Ganzes betrachtet werden. Der Bundesrat werde eine Diskussion führen, und sie wolle auch Parteien und Verbände einbeziehen, kündigte die Bundesrätin an. Die Botschaft zur AHV-Revision werde 2027 vorliegen. Das Parlament müsse seine Verantwortung wahrnehmen.