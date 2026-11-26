Je nach Kanton könnten bis zu 40 verschiedene Fachstellen an der Prüfung eines einzelnen Baugesuchs beteiligt sein, heisst es. Gleichzeitig hätten sich die Verfahren verlängert. Im Kanton Zürich vergehen gemäss Communiqué heute durchschnittlich 167 Tage zwischen Baugesuch und Bewilligung, 76 Prozent mehr als 2010. Im Kanton Genf daure ein Bewilligungsverfahren heute durchschnittlich 497 Tage und damit rund 285 Tage länger als noch 2010.