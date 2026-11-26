Jährlich fehlten in der Schweiz über 10'000 Wohnungen für mehr als 20'000 Menschen, heisst es in der Medienmitteilung. Die Folge seien hohe Mietpreise, welche die Bevölkerung und die Unternehmen belasteten, die auf attraktive Standortbedingungen für ihre Arbeitnehmenden angewiesen seien.
Als Ursachen sehen die Verbände langwierige Bewilligungsverfahren, die hohe Regulierungsdichte sowie mehrstufige Rechtsmittelverfahren auf Kantons- und Gemeindeebene. Diese verzögerten und verhinderten dringend benötigte Bauprojekte.
Je nach Kanton könnten bis zu 40 verschiedene Fachstellen an der Prüfung eines einzelnen Baugesuchs beteiligt sein, heisst es. Gleichzeitig hätten sich die Verfahren verlängert. Im Kanton Zürich vergehen gemäss Communiqué heute durchschnittlich 167 Tage zwischen Baugesuch und Bewilligung, 76 Prozent mehr als 2010. Im Kanton Genf daure ein Bewilligungsverfahren heute durchschnittlich 497 Tage und damit rund 285 Tage länger als noch 2010.
Verbindlicher Qualitätsrahmen gefordert
Die Verbände fordern deshalb einen «verbindlichen Qualitätsrahmen» für Bau- und Bewilligungsverfahren in der ganzen Schweiz. Die kantonale Planungshoheit solle dabei erhalten bleiben. Kantone und Gemeinden sollten weiterhin eigene Lösungen umsetzen können, sich bei den Verfahren jedoch an gemeinsamen Mindeststandards orientieren.
Konkret sollen nach Auffassung der Verbände als Mindeststandard unter anderem verbindliche Fristen, zentrale kantonale Anlaufstellen und eine Straffung der Rechtsmittelverfahren festgelegt werden.
Das Parlament habe wichtige Reformen bereits angestossen. Nun gelte es, diese rasch in wirksames Recht zu überführen und den nächsten Schritt zu gehen in Richtung schweizweit planbare und effiziente Bau- und Bewilligungsverfahren.
(AWP)