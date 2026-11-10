Bei Sunharbo handele es sich um den weltweit ersten zugelassenen Gerinnungshemmer der FXIa-Klasse, erläuterte Michael Leuchten vom Analysehaus Jefferies. Aus Sicht des Experten ist mit dem grünen Licht für das Medikament das Risiko von Bayers Pharmapipeline nun deutlich gesunken. Die US-Zulassung komme aber erwartungsgemäss. Der Fokus dürfte sich nun auf den Markteintritt des Mittels richten und darauf, wie es dort angenommen werde. Zugleich wies er darauf hin, dass Sunharbo nur 40 Prozent aller Schlaganfälle abdecke.