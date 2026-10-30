Eine Geschworenen-Jury im US-Bundesstaat Missouri hat in der Nacht zum Donnerstag in einem Glyphosat-Prozess einstimmig zugunsten von Bayer geurteilt. Nachdem der Pharma- und Agrarchemiekonzern im Juni einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem obersten US-Gericht gewonnen hatte, war der Prozess in Missouri wichtig, weil die Kläger andere Argumente gegen Bayer vorbrachten. Der Aktienkurs des Dax -Konzerns legte am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund 4 Prozent zu.