Der durch US-Glyphosatklagen von hohen Schulden belastete Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat sich durch die Ausgabe von Wertpapieren weiteren finanziellen Spielraum verschafft. Die Leverkusener verkauften Hybridanleihen für insgesamt 2 Milliarden Euro, wie sie am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilten. Damit werde das Gesamtvolumen der ausstehenden Hybridanleihen auf 6,55 Milliarden Euro aufgestockt, hiess es vom Dax -Konzern. Die Papiere haben in beiden Tranchen eine Laufzeit von 30 Jahren.