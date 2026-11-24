Kerendia wird in vielen Ländern neben der Herzinsuffizienz auch zur Behandlung der chronischen Nierenerkrankung (CKD) in Verbindung mit Typ-2-Diabetes (T2D) eingesetzt. Gemeinsam mit dem Krebsmittel Nubeqa ist es einer der grössten Wachstumstreiber des Pharmageschäfts und zählt mittlerweile zu den 5 umsatzstärksten Medikamenten. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 wuchs der Umsatz um fast drei Viertel auf 977 Millionen Euro.