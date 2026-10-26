Bayers Medikament Nubeqa senkt das Risiko für Metastasen bei Prostatakrebspatienten mit hohem Rückfallrisiko nach Unternehmensangaben spürbar. Eine Zwischenanalyse der Phase-III-Studie DASL-HiCaP mit dem Wirkstoff Darolutamid (Handelsname Nubeqa) habe nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 3,8 Jahren im kombinierten primären Endpunkt eine Verringerung des Risikos für Metastasen oder Tod (MFS-CI) um 58 Prozent im Vergleich zu Placebo gezeigt, teilte Bayer am Wochenende mit. Dabei erhielten beide Behandlungsgruppen - also die Darolutamid- und die Placebo-Gruppe - begleitend eine Hormonentzugstherapie (ADT) und eine Strahlentherapie.