Bayer will sein Portfolio an Krebsmedikamenten mit einem Wirkstoffkandidaten gegen solide Tumore stärken. Mit der chinesischen Hansoh Pharma sei eine weltweite exklusive Lizenzvereinbarung für die klinische Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von HS-20122 unterzeichnet worden, wobei das chinesische Festland, Hongkong, Macau und Taiwan ausgenommen seien, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch mit. Hansoh Pharma erhält demnach eine Vorauszahlung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar. Hinzu können Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren von bis zu 3,1 Milliarden Dollar (2,8 Mrd Euro) kommen.