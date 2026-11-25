Bayer verwies auf «ermutigende Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten aus der Phase-I-Studie» zu dem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat HS-20122 bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren, darunter auch Patienten mit nichtkleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC). Damit befindet sich der Wirkstoff noch in einer frühen Phase. Von der Phase I bis zu einer möglichen Zulassung vergehen in der Regel Jahre.
Der Dax-Konzern hatte sein Pharmageschäft in den vergangenen Jahren auch mit Krebsmedikamenten gestärkt. So hat sich Nubeqa gegen Prostatakrebs binnen kurzer Zeit zu einem Kassenschlager gemausert. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 war es mit einem Erlösplus von fast 60 Prozent auf gut 2,6 Milliarden Euro das mit Abstand umsatzstärkste Medikament der Leverkusener./mis/stk
(AWP)