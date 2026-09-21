"Der Verlust des Exklusivitätsschutzes für Stivarga wird in der Europäischen Union für das Jahr 2029 und in den Vereinigten Staaten (USA) für das Jahr 2030 erwartet, hiess es von Grünenthal weiter. Das Medikament dürfte 2027 einen Beitrag zum Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von bis zu rund 100 Millionen Euro leisten.