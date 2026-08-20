Prognose bestätigt

Im Gesamtjahr will die Bayern LB weiterhin 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro vor Steuern verdienen. Davon ist nach den ersten sechs Monaten schon deutlich mehr als die Hälfte eingefahren. Der Ausblick steht aber wegen der unsicheren Weltlage wie schon in den vergangenen Jahren unter Vorbehalt.