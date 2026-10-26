Bayer darf auf dem wichtigen chinesischen Markt den potenziellen Nachfolger des vormaligen Blockbusters Xarelto zur Vorbeugung sekundärer Schlaganfälle verkaufen. Die chinesische Behörde für Medizinprodukte NMPA habe den Wirkstoff Asundexian mit dem Markennamen Sunharbo zur Schlaganfallprävention bei Patienten zugelassen, die zuvor einen kardioembolischen ischämischen Schlaganfall oder eine hochrisiko-transitorische ischämische Attacke («Minischlaganfall») erlitten haben, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Montag mit. An der Börse stieg der Bayer-Kurs am Vormittag im mehr als drei Prozent, was zudem auch an guten Studiendaten zum Prostatakrebsmedikament Nubeqa lag.