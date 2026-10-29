Der Bierbrauer AB Inbev hat im dritten Quartal von einem höheren Umsatzanteil von teuren Biermarken und starkem Wachstum mit nicht-alkoholischen Getränken profitiert. Der Umsatz sei bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte um knapp fünf Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar (14,8 Mrd Euro) gestiegen, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Leuven mit. Damit fiel das Umsatzplus etwas höher als von Experten erwartet aus. Beim Anstieg der abgesetzten Menge enttäuschte der Brauer von zahlreichen Marken wie Beck's, Budweiser, Corona und Stella Artois dagegen.