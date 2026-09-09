Mit beteiligt in der Allianz sind auch Organisationen, die sich sonst bei politischen Fragen zurückhaltend geben, wie etwa die nationale Netzgesellschaft Swissgrid. Es handle sich letztlich aber nicht um eine ideologische oder politische Frage, sondern um eine über die Verantwortung für die Versorgungssicherheit, sagte Swissgrid-CEO Yves Zumwald.