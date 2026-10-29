Zur Brandursache sowie dem Zustand der Besatzung und des Schiffs war zunächst nichts bekannt. Die Meldung stammt nach UKMTO-Angaben von der Küste vor dem Oman im Knick der Strasse von Hormus. Dort soll die US-Marine zuletzt Tanker durch die Meerenge begleitet haben. Iranische Streitkräfte hatten in den vergangenen Wochen Angriffe auf Schiffe in der Region intensiviert. Die Schifffahrt durch die Strasse von Hormus gilt mittlerweile als ein zentraler Streitpunkt im Konflikt der USA mit dem Iran./mar/DP/mis