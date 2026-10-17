Erst in der vergangenen Nacht meldeten Irans Revolutionsgarden, dass ein Supertanker, also ein besonders grosses Tankschiff, in der Strasse von Hormus auf eine Seemine gefahren sei. Es habe eine Explosion und einen Brand an Bord gegeben, berichteten iranische Medien. Das Schiff habe versucht, die Meerenge unerlaubt mit Täuschungsmanövern und mit der Unterstützung des US-Militärs zu passieren. Vor wenigen Tagen war ein Containerschiff in der Meerenge nach einem Angriff gesunken.