Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Strasse von Hormus in den vergangenen Tagen intensiviert. Sie attackieren dabei in der Regel Tankschiffe und Frachter, die sich auf einer südlichen Route nahe der omanischen Küste befinden. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine dort zivile Handelsschiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Der Iran betrachtet die Route als «illegal» und fordert die Passage entlang der iranischen Küste.
Erst in der vergangenen Nacht meldeten Irans Revolutionsgarden, dass ein Supertanker, also ein besonders grosses Tankschiff, in der Strasse von Hormus auf eine Seemine gefahren sei. Es habe eine Explosion und einen Brand an Bord gegeben, berichteten iranische Medien. Das Schiff habe versucht, die Meerenge unerlaubt mit Täuschungsmanövern und mit der Unterstützung des US-Militärs zu passieren. Vor wenigen Tagen war ein Containerschiff in der Meerenge nach einem Angriff gesunken.
(AWP)