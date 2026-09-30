In der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Strasse von Hormus kam es zuletzt regelmässig wieder zu Beschuss. Der Iran blockiert im Konflikt mit den USA mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Meerenge weitestgehend. Das US-Militär hatte seinerseits zivile iranische Schiffe attackiert./arb/DP/mis