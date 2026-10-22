Die schiitischen Huthi griffen zuletzt mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern mehrfach Ziele im benachbarten sunnitischen Königreich Saudi-Arabien an. Dabei gab es Tote und Verletzte, unter anderem am Flughafen der Hauptstadt Riad. Saudi-Arabien wiederum ist mit der international anerkannten Regierung im Jemen verbündet und greift dort die Huthi an. Das Königreich kämpft mit Verbündeten seit bereits mehr als zehn Jahren gegen die Rebellen. Dieser Bürgerkrieg, bei dem von Hunderttausenden Toten durch direkte und indirekte Kriegsfolgen ausgegangen wird, ist im Zuge des Iran-Kriegs neu entflammt./ln/DP/zb