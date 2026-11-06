Spanien sieht hybriden Angriff

Spaniens Aussenminister José Manuel Albares zeigt sich sicher, dass es sich um einen Angriff autokratischer Kräfte auf Europas Demokratie handelt. «Es ist klar, dass das kein Zufall ist», sagte er im TV-Sender RTVE und sprach von einem «Versuch hybrider Aggression und psychologischer Kriegsführung», ohne Länder zu nennen. Auch die Hackerangriffe auf digitale Plattformen oder Kühlanlagen von Supermärkten passten in das Muster.