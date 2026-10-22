Im Rahmen einer Neuausrichtung sollen Programm und Organisation angepasst werden. Die Rahmenbedingungen für private Medienunternehmen hätten sich in den vergangenen Jahren deutlich verschärft, heisst es in der Mitteilung. «Die angespannte Situation im Werbemarkt betrifft auch die Energy Gruppe Schweiz.» Trotz hoher und stabiler Hörerzahlen stünden die Werbeeinnahmen unter Druck.