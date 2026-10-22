Wie viele Stellen gestrichen werden, entscheidet sich nach dem Konsultationsverfahren, wie die Energy Gruppe am Donnerstag mitteilte. Die Mitarbeitenden haben in dieser Phase die Möglichkeit, Vorschläge einzureichen, wie Kündigungen vermieden, deren Anzahl reduziert oder deren Folgen gemildert werden können.
Im Rahmen einer Neuausrichtung sollen Programm und Organisation angepasst werden. Die Rahmenbedingungen für private Medienunternehmen hätten sich in den vergangenen Jahren deutlich verschärft, heisst es in der Mitteilung. «Die angespannte Situation im Werbemarkt betrifft auch die Energy Gruppe Schweiz.» Trotz hoher und stabiler Hörerzahlen stünden die Werbeeinnahmen unter Druck.
Nach eigenen Angaben erreicht Energy, das zu Ringier gehört, täglich über 700'000 Hörerinnen und Hörer. Das Radio hat Standorte in Basel, Bern und Zürich.
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(AWP)