In den Kantone, in denen Testbetriebe laufen oder solche geplant sind, soll es wegen der Auslagerung keine Änderungen geben. An der nächsten Abstimmung am 29. November können Stimmberechtigte der Kantone Neuenburg, Luzern, St. Gallen, Graubünden und Thurgau per E-Voting teilnehmen.