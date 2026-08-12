Greenpeace: Verschmutzte Fläche fast verdoppelt

Greenpeace warnt weiter davor, dass es zu einer Umweltkatastrophe von gewaltigem Ausmass kommen könnte. Die durch das Öl verschmutzte Fläche sei mittlerweile auf 1.000 Quadratkilometer angewachsen, teilte die Umweltorganisation unter Beruf auf Satellitenaufnahmen von Dienstag mit. Am vergangenen Donnerstag war noch von 600 Quadratkilometern die Rede gewesen. Die Situation sei «ein weiteres alarmierendes Beispiel für die erheblichen Umweltrisiken, die von der sogenannten russischen Schattenflotte ausgehen», sagte die Greenpeace-Expertin Nina Noelle auf Anfrage.