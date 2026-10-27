An der Börse kamen die Geschäftszahlen nicht gut an. Die Aktie verlor am Vormittag rund vier Prozent und stoppte damit die jüngste Erholung wieder. Seit dem Jahreswechsel verlor das Papier fast 15 Prozent. Während die Marke Nivea weiter zu kämpfen habe, liege die Entwicklung des Konsumgütergeschäfts insgesamt knapp über den Konsensschätzungen, schrieb James Edwardes Jones von der kanadischen Bank RBC. Auf Konzernebene habe Beiersdorf wegen der schwachen Klebstoffsparte Tesa aber enttäuscht.